Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер попал на поле перед матчем Евро-2024 в костюме талисмана турнира

Блогер Вильдхаге попал на матч Евро-2024 в костюме талисмана турнира

close
100%
YouTube

Немецкий блогер Марвин Вильдхаге попал на матч Евро-2024 между Германией и Шотландией в костюме талисмана турнира. Вильдхаге выложил на YouTube ролик, в котором показал, как он проник на поле.

Костюм, в котором немец проник на поле, он купил за $3400. Он подделал аккредитации и рабочие удостоверения, но охранники пропустили его.

Вильдхаге фотографировался с фанатами и танцевал, пока его не увели с поля сотрудники стадиона. Он провел в отделении полиции весь матч, после игры его отпустили. Организаторы запретили блогеру посещать матчи Евро-2024.

Германия победила со счетом 5:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сын президента Сербии поучаствовал в драке с английскими и албанскими фанатами.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами