Блогер попал на поле перед матчем Евро-2024 в костюме талисмана турнира

Немецкий блогер Марвин Вильдхаге попал на матч Евро-2024 между Германией и Шотландией в костюме талисмана турнира. Вильдхаге выложил на YouTube ролик, в котором показал, как он проник на поле.

Костюм, в котором немец проник на поле, он купил за $3400. Он подделал аккредитации и рабочие удостоверения, но охранники пропустили его.

Вильдхаге фотографировался с фанатами и танцевал, пока его не увели с поля сотрудники стадиона. Он провел в отделении полиции весь матч, после игры его отпустили. Организаторы запретили блогеру посещать матчи Евро-2024.

Германия победила со счетом 5:1.

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