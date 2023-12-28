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Россиянин получил миллионный штраф за незаконную добычу золота

Житель Забайкалья получил штраф 1,4 млн рублей за незаконную добычу золота

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жителя Тунгокоченского района Забайкалья привлекли к административной ответственности за незаконную добычу золота, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В сентябре 2023 года мужчина намыл в ручье Дарасун 321 грамм драгоценного металла. Золото у нарушителя изъяли и возбудили в отношении него административное дело по статье «незаконная добыча драгоценных металлов».

Забайкальца привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн рублей.

Ранее в Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра за 1 млн рублей.

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