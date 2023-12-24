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В Грузии закрыли дороги в Армению и Турцию для большегрузов

В Грузии закрыли для большегрузов дороги в Армению и Турцию из-за снегопада

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Грузии закрыли для прицепного и полуприцепного автотранспорта дороги в Армению и Турцию в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщил Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, движение по автомобильной дороге международного значения Хашури — Ахалцихе — Вале (граница с Турцией) и Ахалцихе — Ниноцминда (граница с Арменией) было запрещено для прицепного и полуприцепного автотранспорта. Причиной стали интенсивный снегопад и гололед.

Кроме того, был запрещен проезд автомобилей с вместимостью 30 и более человек. Остальным машинам проезд разрешен, подчеркнули в департаменте.

Движение для большегрузов в Грузии из-за погоды также ограничено по участку Военно-Грузинской дороги, ведущей к границе с Россией.

18 декабря сообщалось, что на Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из более тысячи автомобилей.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.

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