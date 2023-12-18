Главный бухгалтер «дочки» «Роскосмоса» покончил с собой

Главный бухгалтер «Информационных спутниковых систем» имени академика М.Ф. Решетнева» (ИСС им. М.Ф. Решетнева, входит в «Роскосмос») покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник отметил, что тело бухгалтера нашла его супруга вечером 17 декабря. Причина его поступка пока неясна.

«Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева» — это ведущее предприятие России по разработке и изготовлению различных спутников.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попала в больницу. Причину она поначалу не называла, но потом выяснилось, что ей провели операцию на колене. Как рассказали журналистам врачи, ее восстановление проходит нормально, нарушений нет, при этом сохраняется «болезненность» в колене.

Врачи прописали омбудсмену постельный режим и терапию кроворазжижающими препаратами, чтобы предотвратить образование тромбов.

Ранее в Нижнем Новгороде иностранная студентка попала в больницу из-за электроодеяла.