Москалькова восстанавливается после операции

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова восстанавливается после успешно проведенной операции на колене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Москальковой провели эндопротезирование правого коленного сустава.

Ее восстановление проходит нормально, нарушений нет, при этом сохраняется «болезненность» в колене, отмечает канал.

Врачи прописали омбудсмену постельный режим и терапию кроворазжижающими препаратами, чтобы предотвратить образование тромбов.

Уполномоченный по правам человека в РФ 5 декабря рассказала, что попала в больницу по плановой госпитализации. Причину она не называла. При этом она сообщила, что ей предстоит «небольшая операция».

Ранее стали известны подробности состояния госпитализированной Кудрявцевой.