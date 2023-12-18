Реакция Байдена и его охраны на ДТП с кортежем попала на видео

Появилось видео с реакцией Байдена на ДТП с кортежем. Авария случилась в тот момент, когда президент покидал свой избирательный штаб в Уилмингтоне штате Колумбия.

На видео видно, что он отвлекся на вопрос журналистки, как вдруг случился удар. Услышав звук столкновения, служба безопасности втолкнула президента в машину.

Стало известно, что автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж Байдена. Отмечается, что инцидент произошел в 20:09 17 декабря по местному времени (4:09 мск 18 декабря). Глава государства и первая леди Джилл Байден не пострадали.

Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану руководителей государства, Стив Копек заявил, что машина влетела в автомобиль президентского кортежа непреднамеренно.

«У участников инцидента не было преднамеренного интереса, и кортеж президента отбыл без происшествий», — указано в заявлении представителя Секретной службы.

Ранее в США случилось ДТП с машиной кандидата в президенты США Вивека Рамасвами.