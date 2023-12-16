Политконсультант заявил о высоком уровне доверия Путину среди россиян

Россияне доверяют президенту России Владимиру Путину, заявил «Газете.Ru» политконсультант, член экспертного совета Союза российских городов, член Общественного совета при Минприроды РФ Станислав Корякин.

«Можно уверенно говорить, что россияне доверяют Владимиру Путину. Ноябрьский опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что две трети россиян доверяют действующему президенту. Это очень высокий показатель. Возможно, это связано с тем, что он действительно является проверенным и понятным гражданам человеком», — отметил политконсультант.

Также Корякин вспомнил один из вопросов во время подведения итогов года с Владимиром Путиным.

«Один из задавших свой вопрос молодых людей сказал, что, сколько он себя помнит, вся его жизнь прошла при Владимире Путине. Это, безусловно, не могло не сказаться на ощущении, что он был, есть и будет. В данном случае это ощущение не вербализуется, но оно точно присутствует», — сказал политконсультант.

По его мнению, большинство россиян связывает развитие страны с Владимиром Путиным.

«Россияне связывают развитие страны с Путиным и с деятельностью различных правительственных министров, которые работают под его началом. В этом смысле можно сказать, что в обществе есть преобладающее ощущение согласия относительно роли Путина и развития страны», — сказал Корякин.

Он подчеркнул, что любой представитель инициативной группы Путина является патриотом, и самого Путина его избиратели воспринимают как патриота. Можно сказать, что Владимир Путин и участники группы в поддержку его самовыдвижения - члены одной команды.

«Состав инициативной группы очень разнообразный, но сбалансированный. Члены инициативной группы Путина представляют разные аспекты общественной жизни, культурной сферы и других видов деятельности. Прошедшая «Прямая линия» показала, что Путин разбирается в различных сферах жизни страны и может прокомментировать их настолько глубоко, что это вызывает удивление», — заключил Корякин.

Напомним, 16 декабря в московском парке «Зарядье» прошло собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства в 2024 году.