Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине могут сократить социальные расходы государства

На Украине сообщили о возможном сокращении социальных расходов государства

close
100%
Michael Kuenne/Global Look Press

Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что гражданам страны придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сферы. Об этом сообщает ТАСС.

«Война может продолжаться дольше, чем мы думали сначала. Ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги», — сказала Верещук.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные денежные средства в размере $1,34 млрд, деньги пойдут в том числе на зарплаты учителям. По его словам, большая часть этого пакета финансовой помощи Киеву поддерживается правительством Японии. Украинский премьер выразил благодарность Всемирному банку за предоставленные денежные средства.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский к концу недели может лишиться помощи двух его самых важных союзников — США и Европейского союза.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами