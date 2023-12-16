На Украине могут сократить социальные расходы государства

Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что гражданам страны придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования социальной и гуманитарной сферы. Об этом сообщает ТАСС.

«Война может продолжаться дольше, чем мы думали сначала. Ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги», — сказала Верещук.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные денежные средства в размере $1,34 млрд, деньги пойдут в том числе на зарплаты учителям. По его словам, большая часть этого пакета финансовой помощи Киеву поддерживается правительством Японии. Украинский премьер выразил благодарность Всемирному банку за предоставленные денежные средства.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский к концу недели может лишиться помощи двух его самых важных союзников — США и Европейского союза.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года.