Трое детей отравились угарным газом в волгоградском частном доме

В Волгограде трое детей отравились угарным газом в частном доме, их госпитализировали. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на источник экстренных службах.

По информации издания, инцидент произошел в СНТ «Нефтяник». Троих детей в возрасте от трех до пяти лет нашли без сознания в частном доме. Сообщается, что они отравились угарным газом.

Детей экстренно увезли на машине скорой помощи, сообщает V1.RU. Сейчас они находятся в отделении острых отравлений. Их состояние оценивается, как среднетяжелое. Жизни несовершеннолетних ничто не угрожает.

До этого в селе Укромное в Симферопольском районе Крыма семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме. Предварительно, причиной оказалась утечка газа.

Ранее в Нижнем Новгороде семья из трех человек отравилась угарным газом.