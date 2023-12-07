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Политолог назвал проведение выборов показателем стабильности политической ситуации

Политолог Рудаков: в России идет полноценная политическая жизнь

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

Проведение выборов президента России является одним из главных показателей стабильности политической ситуации, а также «нормальности» социального самоощущения в стране. Об этом заявил политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Он подчеркнул, что в России идет полноценная политическая жизнь.

«Очевидно, людям важно иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом. В России эта возможность открыта для всех, в отличие от Украины, где выборы фактически отменены», — сказал политолог.

При этом Рудаков также отметил рост доверия к избирательному процессу и электоральной процедуре. Он напомнил об исследовании ВЦИОМ, которое показало, что менее чем за три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос в 1,3 раза.

«Важное значение имеют и политические предпочтения граждан. На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов. Как показывают соцопросы, политические симпатии большинства россиян на стороне Путина. Люди хотят, чтобы он выдвигался на пост главы государства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на пленарном заседании назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

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