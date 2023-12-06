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Россияне рассказали, как оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма

В России 81% путешественников отмечают удовлетворенность внутренним туризмом

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Shutterstock

81% россиян высоко оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма. Об этом kp.ru сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. По его словам, показатель удовлетворенности граждан РФ отдыхом внутри страны растет с каждым годом.

«36% отдыхающих отмечают, что условия для отдыха и досуга в России за последний год изменились в лучшую сторону. 81% отдыхающих остались довольны отпуском летом 2023-го. Еще два года назад это показатель составлял 75%, а в 2018-м — 63%», — рассказал Родин.

Согласно опросу ВЦИОМ, больше всего туристам нравится красивая природа (за это проголосовали 27% респондентов), на втором месте — хорошая погода, на третьем — море. Также к плюсам россияне относят качество сервиса в отелях и санаториях. Среди минусов, согласно исследованию, высокие цены на жилье, продукты и билеты.

Директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова до этого отмечала, что все больше российских туристов выбирают поездки на Дальний Восток и в Сибирь. По ее словам, на предстоящие новогодние праздники у россиян популярными для отдыха направлениями традиционно стали горнолыжные курорты, также многие поедут в туры по городам.

В рейтинге горнолыжных курортов — Красная поляна, Шерегеш и Домбай. По продаже экскурсионных туров самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань, отметила Осипова.

Ранее эксперты туротрасли заверили, что в будущем году цены на путевки практически не изменятся.

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