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СК РФ раскрыл теракт, при котором погиб глава поселка в Запорожской области

СК РФ раскрыл теракт, при котором погиб глава Михайловки в Запорожской области

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ сообщил, что к гибели главы администрации поселка Михайловка Ивана Сушко могут быть причастны пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следствием во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению этого преступления», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что СК РФ задержал пятерых граждан России и Украины: Владимира Тетерева, Алексея Кириченко, Александра Ляховченко, Дмитрия Новикова и Данилу Смола. Им вменяют обвинение в организации и совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Всех обвиняемых заключили под стражу.

24 августа 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в результате умышленного подрыва автомобиля погиб глава Михайловки Иван Сушко. Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мужчина скончался в больнице. Произошедшее Рогов назвал терактом, за которым стоит Украина.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее СК РФ задержал украинского агента во Внуково, он дал признательные показания.

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