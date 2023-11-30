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В Кривом Роге произошли взрывы

Klymenko Time: в Кривом Роге произошли взрывы

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Oleh Dubyna/Shutterstock

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Также взрывы слышны в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

28 ноября также сообщалось, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

До этого украинские власти заявили о повреждении завода в Херсонской области. В ночь на 22 ноября в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась почти два часа. Также сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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