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Диетолог перечислила полезные источники углеводов

Диетолог Писарева: крупы и овощи являются полезными источниками углеводов

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Freepik.com

В процессе похудения лучше отдавать предпочтение сложным углеводам, которые можно отнести к полезным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Это цельнозерновые каши, крупы, овощи (клетчатка), бобовые. Помимо того, что это источник белка, все равно там есть углеводы, хоть и в небольшом количестве,» — отметила эксперт.

Помимо этого, она посоветовала включать в свой рацион питания фрукты.

«Углеводы уже более простые — это фрукты, которые также должны быть в рационе, потому что это микроэлементный состав», — объяснила Писарева.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова до этого говорила, что в холодное время года следует употреблять углеводы, поскольку они являются источником энергии, необходимой для поддержания оптимального уровня теплообмена. Также, по ее словам, на нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и группы витаминов В.

Она добавила, что магний и витамины группы В в большом количестве содержатся в молочных продуктах, а также в мясе, рыбе, икре, бобовых, орехах и морской капусте.

Ранее фитнес-тренер посоветовал «не демонизировать углеводы».

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