Залужный оценил положение ВСУ на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что на фронте для военных сложилась сложная, но контролируемая ситуация. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Главком впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн».

Также Валерий Залужный заявлял о своем телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном, во время которого обсуждалась сложная ситуации на отдельных участках фронта, планы за зимний период и потребности украинских войск.

По словам главкома ВСУ, он подробно рассказал американскому генералу об обстановке на фронте. Залужный назвал сложным, но контролируемым положение на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.

В то же время, утверждает Залужный, украинские войска продолжают ведение наступательных действий на «определенных направлениях».

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего ВСУ следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.

Ранее в Киеве признали возможность новых отставок в командовании ВСУ.