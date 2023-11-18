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Российские врачи удалили девушке 12-килограммовую кисту

В Великом Новгороде врачи удалили девушке кисту весом 12 килограммов

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Врачи Великого Новгорода провели операцию девушке, у которой нашли большую кисту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Россиянка обратилась к медикам с жалобой на необъяснимое увеличение живота. Специалисты провели осмотр и выяснили, что у пациентки есть крупная киста весом 12 килограмм. Новообразование занимало всю брюшную полость. Девушке назначили операцию.

«Перед хирургическим вмешательством врачи проконсультировались со специалистом из онкологического диспансера», — сообщается в публикации.

После манипуляций девушка проходит реабилитацию, в рамках которой она посещает ЛФК и физиотерапию. Других серьезных проблем со здоровьем у пациентки не выявили.

Ранее в Башкирии врачи спасли россиянку с ленточным червем в печени.

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