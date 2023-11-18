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В Кремле ожидают продолжения давления Запада

Песков: Запад будет продолжать поиск различных вариантов давления на РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ожидает, что Запад будет продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. Об он заявил журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Нам нужно сохранять максимальную собранность, потому что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт», — объяснил Песков.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России, и РФ извлекает выгоду из ограничений.

Также Песков заявил, что в военное время необходимы правила, неприемлемые в мирное время. Он подчеркнул, что сейчас они должны являться обязательным атрибутом.

В интервью каналу «МГИМО 360» Дмитрий Песков подчеркнул, что уверен в победе нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, однако Путин еще не сообщал о своем намерении баллотироваться.

Ранее в Кремле предсказали, какой будет Россия через 10 лет.

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