В Перми мать вывела ребенка на прогулку на веревке и попала под следствие

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая выгуливала сына на веревке и несколько раз пнула мальчика. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в микрорайоне Гайва, местные жители сняли на видео, как мать выгуливает ребенка на веревке. Мальчик сопротивляется, садится на землю, подбирает что-то с асфальта, но женщина упорно тащит его за веревку и пинает его по бедрам.

Видео вызвало большой резонанс, произошедшим заинтересовалось следователи. Пермский СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По данным портала «59.ru», ребенок имеет серьезные отклонения в развитии, женщина на видео — его приемная мать.

До этого сообщалось, что в Волгограде прокуратура направила в суд дело об истязании младенца матерью, женщина снимала избиение ребенка на видео. 25-летняя жительница Волгограда систематически издевалась над своей семимесячной дочерью. Женщина избивала младенца и снимала это на видео. В августе 2023 года молодая мать поссорилась с родственниками и угрожала выбросить девочку в окно. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, женщина не признала вину. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить длительный срок заключения.

Ранее пенсионерку из Архангельска осудили за истязание приемных дочерей.