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США, Южная Корея и Япония укрепят сотрудничество против ядерной «угрозы» КНДР

Bloomberg: США, Южная Корея и Япония подпишут сделку о партнерстве против КНДР

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Shutterstock

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония в этом году подпишут соглашение о партнерстве, направленное на противодействие ядерной «угрозе» со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США, Южная Корея и Япония подпишут соглашение об официальном оформлении своего партнерства в области безопасности против угроз, исходящих от ядерного оружия Северной Кореи», — говорится в сообщении издания.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил в интервью Bloomberg, что вскоре встретится со своими американскими и японскими коллегами, чтобы подписать соответствующий документ. По его словам, приоритетом будет «создание системы, позволяющей более эффективно, оперативно и слаженно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи».

Как пишет агентство, документ планируется подписать до инаугурации следующего президента США.

До этого сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет возобновить сотрудничество с Северной Кореей.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не допустит порицания Пхеньяна в СБ ООН.

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