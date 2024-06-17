Израильские военные перехватили подозрительную цель, летевшую со стороны Ливана

Израильские военнослужащие перехватили подозрительную цель, вторгшуюся в воздушное пространство еврейского государства со стороны Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что утром 17 июня границу страны пересекла подозрительная воздушная цель. После этого в Израиле сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые перехватили неизвестный объект над акваторией моря на севере государства.

«В соответствии с протоколом сирены воздушной тревоги активированы не были», — уточняется в сообщении.

16 июня израильские солдаты нанесли удары по объектам движения «Хезболла», расположенным на юге Ливана. Бойцам ЦАХАЛ удалось поразить военные сооружения и склады, на которых хранились боеприпасы и техника. При этом пресс-служба Армии обороны Израиля добавила, что цели находились в районе населенных пунктов Айтаруна и Айта-аш-Шабю Еще несколько объектов располагались в районе муниципалитета Чихине.

За день до этого в Израиле зафиксировали запуск двух снарядов со стороны Ливана. Боеприпасы были выпущены по району горы Мерон на севере еврейского государства.

Ранее израильские бойцы использовали средневековую катапульту для запуска горящего ядра в сторону Ливана.