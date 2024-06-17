В ЛНР рассказали, сколько раз ВСУ пытались проникнуть на территорию республики за неделю

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военные за минувшую неделю отразили более 50 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР.

По его словам, в результате российских контратак украинская сторона потеряла около 8,9 тысячи солдат.

«С 8 по 14 июня 2024 года подразделениями Северной группировки войск отражено 45 контратак противника. По три отразили группировки «Запад» и «Юг», — поделился эксперт.

Также российские войска уничтожили три боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», 86 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионом сбили два беспилотных летательных аппарата.

По словам Гусева минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.