В России посчитали шантажом призыв вернуть Украине Запорожскую АЭС

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал шантажом и дежурными фразами призыв участников швейцарской конференции по Украине вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

По мнению Рогова, подобная риторика сродни «пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа». Он отметил, что сделанное на конференции заявление является путем в никуда.

Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.