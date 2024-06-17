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В Туле прохожие нашли на парковке коляску с младенцем

В Туле мать бросила коляску с младенцем на улице и ушла спать

В Туле прохожие нашли коляску с грудным ребенком на уличной парковке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тула Жесть».

Инцидент произошел 16 июня, автомобилист шел к своему парковочному месту и обнаружил около машины коляску, в которой находился младенец. На место вызвали скорую помощь и полицию.

Как установили правоохранители, ребенка бросила на улице 25-летняя мать, женщина оставила новорожденного и ушла домой спать. Жизни и здоровью найденного младенца ничего не угрожает, он передан в органы опеки. Известно, что женщина не попадала в поле зрения сотрудников полиции и на учете не состояла. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Находке полицейские разыскали женщину, бросившую в такси шестимесячного младенца. 37-летняя женщина ехала в такси с полугодовалым младенцем. Во дворах жилых домов по улице Пограничной пассажирка попросила водителя остановиться, оставила ребенка в машине и пообещала вернуться через 10 минут. Шофер не дождался пассажирки и вызвал полицию, ребенка передали в дом малютки. Женщину привлекли к ответственности за употребление запрещенных веществ и арестовали на пять суток, она помещена в спецприемник.

Ранее брошенного матерью истощенного ребенка с синдромом Дауна нашли в номере мотеля.

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