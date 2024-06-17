Стало известно, в каком режиме пройдет суд по делу Гершковича

Слушание по делу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда.

«Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня», — поделились в пресс-службе суда.

До этого бывший президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что президент России Владимир Путин освободит журналиста американского издания Эвана Гершковича, при этом российский лидер якобы может сделать это персонально для Трампа.

Трамп не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него были основания полагать, что российский лидер «освободит» Гершковича.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными.

Ранее ГП РФ направила в суд дело обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича.