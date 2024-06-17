В России прокомментировали данные об информационной кампании США против вакцин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал статью Reuters о том, что минобороны США вело секретную кампанию против вакцины, чтобы подорвать позиции Китая во время пандемии.

В фонде отметили, что в статье говорится о секретной кампании Пентагона по дискредитации вакцинации в ряде стран. По данным расследователей, специалисты американского оборонного ведомства с помощью сотни фальшивых аккаунтов в соцсетях распространяли ложные данные о вакцинах, которые были разработаны за пределами США, с целью дискредитировать и очернить их, обращает внимание РФПИ.

«Впервые ведущее мировое новостное агентство приводит факты вмешательства американских военных в спасение жизней по всему миру в борьбе с коронавирусом. Информация о скоординированной атаке в расследовании Reuters подтверждена самими представителями американских властей», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова распространила пресс-служба фонда.

В РФПИ заявили, что с начала регистрации российской вакцины «Спутник V» специалисты фонда фиксировали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению ученых РФ. Отмечается, что всего было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства «Спутник».

В то же время в РФПИ напомнили, что фонд инициировал более 50 исследований и научных публикаций, которые были посвящены вакцинам семейства «Спутник». Отмечается, что вакцина «Спутник V» была одобрена в 71 государстве, общая численность населения которых составляет более 4 млрд человек.

До этого официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс в письменном комментарии для ТАСС не стала опровергать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявила, что Пентагон противодействует КНР в информационном пространстве.

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