Еще одна группа россиян отправилась в Каир от КПП «Рафах»

Группа из 46 россиян, эвакуированных из сектора Газа, отправлена в столицу Египта Каир с КПП «Рафах». Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП «Рафах». В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и ночлегом», — сообщили в МЧС.

До этого около 200 россиян пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу, 17 ноября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.