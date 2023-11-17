Шесть человек обратились за медпомощью после обрушения дома в Астрахани

Пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина сообщила, что за медпомощью после обрушения жилого дома в столице региона обратились шесть человек. Об этом пишет ТАСС.

Медики принимают пострадавших в поликлинике №5 на улице Полякова.

«В пункте временного размещения на базе школы №32 находится семья с ребенком. Здесь работают 10 психологов. Однако другие два ПВР также функционируют», — добавили в пресс-службе.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.