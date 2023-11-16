Стало известно, что пять человек не выходят на связь после ЧП в Астрахани

Пять человек не выходят на связь после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее сообщил, что в Астрахани после частичного обрушения жилого дома ведутся поиски жильцов двух квартир.

По словам главы региона, все остальные жители дома либо вовремя эвакуированы, либо их не было в здании в момент разрушения.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города. Перед происшествием местные жители заметили трещину.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

Власти региона исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки. По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.