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Россиянин напоил 14-летнюю падчерицу пивом и домогался ее

Amur Mash: в Биробиджане отчим напоил падчерицу пивом и домогался

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Depositphotos

В Биробиджане задержан 32-летний местный житель по подозрению в растлении своей падчерицы, мужчина напоил девочку пивом и домогался. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Житель Биробиджана регулярно оставался дома с детьми совей сожительницы, когда их мать уходила на работу в ночную смену. В один из дней он предложил 14-летней падчерице выпить с ним пива, девочка согласилась; быстро опьянев, она ушла спать.

Школьница проснулась от того, что в ее кровать лег отчим и начал трогать ее за интимные места, девочка рассказала о произошедшем матери, но женщина дочери не поверила.

Школьница пошла к бабушке и пожаловалась на мать и ее сожителя. Пожилая женщина немедленно обратилась в полицию, отчима задержали. На допросах мужчина признал свою вину, известно, что он уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

Ранее водитель домогался школьницы в салоне автобуса.

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