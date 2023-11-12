Украинский сервис такси разрешил жалобы на «антиукраинских» водителей

Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел новую функцию, которая позволяет пользователям жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что жалобу можно подать в меню оценки поездки, если выбрать оценку в одну или две звезды, то среди вариантов претензий к водителю появится вариант «антиукраинская позиция».

До этого стало известно, что несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам связывают с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году.

На Украине словацкую делегацию заставили три часа ожидать встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Она также отчитала Фицо за «пророссийскую позицию» на глазах журналистов. По его словам, Фицо покраснел от гнева, когда его так унизили.

После Киева словацкая делегация поехала в Москву, где ее роскошно приняли. Издание считает, что это стечение обстоятельств и стало причиной открытой антиукраинской позиции Фицо, назвав это «личным».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.