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В Стамбуле поймали лжеполицейских, обманывавших туристов

В Стамбуле поймали банду, обворовывавшую туристов под видом сотрудников полиции

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В Стамбуле задержали мошенников, которые, прикидываясь полицейскими, обворовывали туристов. Об этом сообщает локальный телеканал TRT Haber.

Согласно информации издания, банда орудовала в районе Фатих. Подозреваемые останавливали на улицах прохожих, представлялись сотрудниками полиции и незаметно воровали деньги из туристических кошельков. Сотрудникам Бюро по борьбе с мошенничеством удалось отследить злоумышленников по автомобилю, который те брали в аренду, и установить личности воров.

В ходе допроса было установлено, что банда совершила как минимум три кражи под видом полицейских в одном и том же районе. Преступников арестовали и посадили в тюрьму.

В июле в Ростовской области следователи разоблачили банду, похищавшую детей под видом сотрудников опеки.

Ранее водителям рассказали, как защититься от автоподставы на дорогах.

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