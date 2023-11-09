Митрополит Тихон посетил выставку-форум «Россия»

Важно показать жителям страны, а особенно молодежи, как сегодня развиваются регионы РФ, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, посетивший выставку-форум «Россия» на ВННХ.

По мнению владыки, осмотревшего стенды регионов и посетившего павильоны «Первые в России — стране возможностей», «Атом» и «Дом молодежи», «давно надо было делать нечто такое, где и молодое поколение, и старшее поколение узнавали бы свою меняющуюся и прекрасную страну».

«Это серьезный этап в осмыслении нашего сегодняшнего настоящего, того пути, который мы прошли. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто так искренне и так талантливо в этом участвовал», — сказал митрополит Тихон.

Он отметил, что сейчас в регионах заметно серьезное развитие, и важно его фиксировать.

«Мне приходится ездить по стране. И то развитие, которое сейчас происходит в большинстве отраслей жизни регионов, даже если оно порой не удовлетворяет — а человека сложно насытить всем, что он хочет, о чем он мечтает, — равно показать сделанное, показать этот путь — необычайно важно», — подчеркнул владыка.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран.