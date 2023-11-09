Пара туристов отравилась химикатами от клопов в отеле Египта

Пара британских туристов отравилась химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер в отеле Египта, спасти их не удалось. Об этом сообщает The Independent.

В публикации отмечается, что инцидент произошел еще в 2018 году, но причину произошедшего озвучили только сейчас. Источник издания подчеркнул, что 69-летний и его 63-летняя супруга отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В материале подчеркивается, мужчина, который проживал в соседнем с британцами номере, пожаловался на постельных клопов, после чего комнату обработали инсектицидом.

Издание утверждает, что британские туристы почувствовали недомогание и не спустились на завтрак. Их дочь зашла в номер и увидела, что родители находятся в плохом состоянии. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать туристов, но у них этого не получилось.

До этого стало известно, что цены на туры из России в Египет в период с 11 по 17 октября в среднем упали на 25-31%. Одной из причин такого сокращения стоимости путевок стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.