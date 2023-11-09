Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пара туристов отравилась химикатами от клопов в отеле Египта

Independent: британские туристы отравились химикатами от клопов в отеле Хургады

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Пара британских туристов отравилась химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер в отеле Египта, спасти их не удалось. Об этом сообщает The Independent.

В публикации отмечается, что инцидент произошел еще в 2018 году, но причину произошедшего озвучили только сейчас. Источник издания подчеркнул, что 69-летний и его 63-летняя супруга отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В материале подчеркивается, мужчина, который проживал в соседнем с британцами номере, пожаловался на постельных клопов, после чего комнату обработали инсектицидом.

Издание утверждает, что британские туристы почувствовали недомогание и не спустились на завтрак. Их дочь зашла в номер и увидела, что родители находятся в плохом состоянии. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать туристов, но у них этого не получилось.

До этого стало известно, что цены на туры из России в Египет в период с 11 по 17 октября в среднем упали на 25-31%. Одной из причин такого сокращения стоимости путевок стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий