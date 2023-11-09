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В частных клиниках Крыма перестали делать аборты

Глава минздрава Скорупский: частные клиники Крыма отказались делать аборты

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Depositphotos

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил, что частные клиники на полуострове прекратили делать аборты. Соответствующее сообщение опубликовано на странице регионального Минздрава в «ВКонтакте».

По словам Скорупского, эти клиники официально уведомили Минздрав Крыма о своем добровольном отказе от оказания такой процедуры. Теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в России является острой, и необходимо решить вопрос, что с ней делать — запретить продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.

На этой неделе депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, которые передумали делать аборт и все-таки решили родить ребенка.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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