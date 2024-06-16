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Врачи вытащили из головы россиянина наконечник ружья для подводной охоты

В Набережных Челнах врачи достали из головы мужчины наконечник ружья

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В Набережных Челнах врачи спасли 30-летнего мужчину, которому в голову воткнулся наконечник ружья для подводной охоты. Об этом сообщает Управление здравоохранения города.

Мужчина заряжал гарпун для подводной охоты и услышал странное шипение из манжеты. Он поднес его к уху, чтобы понять, откуда исходит звук, и заряженное ружье выскользнуло из его рук. В результате наконечник воткнулся ему в кость в области правой надбровной дуги черепа.

Пострадавшего доставили в больницу и приняли решение экстренно его оперировать. У мужчины диагностировали отрывной многооскольчатый перелом верхней латеральной стенки орбиты глазницы и перфорацию глазного яблока.

«Сложность операции состояла в том, что было много обломков костей, а нам нужно было освободить доступ к склере глаза, а потом их собрать в естественное положение с помощью титановых пластин», — рассказал один из врачей, передает Управление здравоохранения.

В результате хирургам удалось сохранить мужчине глаз, а также частично зрение пациента. Отмечается, что при таких повреждениях это редко удается.

Ранее хирурги удалили 12-летней школьнице трехкилограммовую опухоль с зубами, волосами и жиром.

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