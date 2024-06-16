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Легенда сборной Бразилии назвал своего фаворита Евро-2024

Легенда сборной Бразилии Кака считает, что Англия выиграет Евро-2024

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Manu Fernandez/AP

Бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака заявил, что Англия выиграет Евро-2024, передает Daily Mail.

«В прошлый раз команда Гарета Саутгейта была на волосок от победы, и я думаю, что у них все получится. Я действительно верю, что английская команда взрослеет. Возможно, пришло их время победить в Германии», — сказал Кака.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. Также англичанам на групповом этапе предстоит сыграть с национальными командами Дании и Словении.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о том, что фанатам из Англии могут запретить посещать матчи Евро-2024 из-за плохого поведения.

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