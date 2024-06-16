В Еврокомиссии заявили, что для мира на Украине нужно пройти долгий путь

Мира на Украине нельзя добиться за один шаг, это будет длинный путь. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам конференции по Украине в Швейцарии, передает ТАСС.

«Мир не будет достигнут за один шаг, это длинный путь», — отметила она.

Фон дер Ляйен призвала РФ «прислушаться к посланию международного сообщества».

«Когда РФ будет готова к миру на основе Устава ООН, наступит время, когда Россия присоединится к нашим усилиям», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что среди подписавших итоговый документ по Украине в Швейцарии отсутствует Ватикан.

16 июня президент Швейцарии Виола Амхерд на церемонии закрытия конференции по Украине заявила, что дискуссия выявила наличие разных точек зрения.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Ранее в ООН пообещали отправить своего представителя на саммит по Украине.