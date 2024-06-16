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В Еврокомиссии заявили, что для мира на Украине нужно пройти долгий путь

Фон дер Ляйен: мир на Украине будет достигнут не за один шаг, это длинный путь

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Tobias Hase/Global Look Press

Мира на Украине нельзя добиться за один шаг, это будет длинный путь. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам конференции по Украине в Швейцарии, передает ТАСС.

«Мир не будет достигнут за один шаг, это длинный путь», — отметила она.

Фон дер Ляйен призвала РФ «прислушаться к посланию международного сообщества».

«Когда РФ будет готова к миру на основе Устава ООН, наступит время, когда Россия присоединится к нашим усилиям», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что среди подписавших итоговый документ по Украине в Швейцарии отсутствует Ватикан.

16 июня президент Швейцарии Виола Амхерд на церемонии закрытия конференции по Украине заявила, что дискуссия выявила наличие разных точек зрения.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Ранее в ООН пообещали отправить своего представителя на саммит по Украине.

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