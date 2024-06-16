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Названо вооружение, которое ВСУ использовали для удара по жилому дому в Шебекино

Shot: ВСУ разрушили дом в Шебекино ударом французской авиабомбы AASM НAMMER

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке города Шебекино в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

AASM НAMMER — французская управляемая авиационная бомба класса «воздух-земля», которая оснащена носовой системой наведения, твердотопливным реактивным двигателем и крыльями. Масса боеприпаса — 340 кг, длина — около трех метров. Разработка боеприпаса началась в 1997 году по инициативе Минобороны Франции.

Днем 14 июня украинские военные обстреляли город Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом, запись опубликовал Telegram-канал «Шепот Шебекино». В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. Всего из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек, пятерых из них спасти не удалось.

Ранее стало известно, какие выплаты получат жители пострадавшего в Шебекино.

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