Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае представили лифтбек Arcfox без приборной панели

Автокомпания Arcfox представила лифтбэк Alpha S5 с дисплеем на лобовом стекле

close
100%
Arcfox

Китайская компания Arcfox выпустила новый лифтбэк Alpha S5 (αS5). Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 176,8 тыс. юаней.

Длина, ширина и высота Alpha S5 составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база — 2900 мм. Передняя часть новинки закрыта, а фары плавно переходят в окружающую их область, создавая впечатление улыбающейся лисы.

Отмечается, что одной из главных особенностей станет отсутствие традиционной приборной панели. Все данные будут выводиться на лобовое стекло.

В Китае автомобиль будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Мощность версий с одним двигателем на передней оси составляет 248 л.с. В полноприводной версии к задней оси добавляется мотор мощностью 282 л.с.

Ранее сообщалось, что в Китае выпустили обновленный лифтбек Hongqi H6 со встроенным ароматизатором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами