В Китае представили лифтбек Arcfox без приборной панели

Китайская компания Arcfox выпустила новый лифтбэк Alpha S5 (αS5). Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 176,8 тыс. юаней.

Длина, ширина и высота Alpha S5 составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база — 2900 мм. Передняя часть новинки закрыта, а фары плавно переходят в окружающую их область, создавая впечатление улыбающейся лисы.

Отмечается, что одной из главных особенностей станет отсутствие традиционной приборной панели. Все данные будут выводиться на лобовое стекло.

В Китае автомобиль будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Мощность версий с одним двигателем на передней оси составляет 248 л.с. В полноприводной версии к задней оси добавляется мотор мощностью 282 л.с.

Ранее сообщалось, что в Китае выпустили обновленный лифтбек Hongqi H6 со встроенным ароматизатором.