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ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие, пострадала кабина грузового автомобиля. В селе Вязовое Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном доме выбило окна. В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль.

Пострадавших в результате инцидентов нет.

До этого губернатор региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Он отметил, что один из дронов попытался атаковать движущуюся по дороге машину. В результате сброса взрывного устройства загорелась сухая трава, возгорание ликвидировано. У транспортного средства посечен кузов.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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