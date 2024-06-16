В Тверской области мужчина попал в больницу из-за пожара на турбазе

В Тверской области в результате пожара на туристической базе в деревне Твердякино сгорела хозпостройка с двумя иномарками внутри. Как сообщает региональное управление МЧС, из-за возгорания пострадал местный житель.

«На пожаре пострадал мужчина, с термическими ожогами правой руки был доставлен в Осташковскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Возгорание случилось 15 июня около 16:00. Его ликвидировали спустя три с половиной часа. В настоящее время дознаватели МЧС выясняют причину возникновения пожара.

Утром 16 июня сообщалось о возгорании в кафе в Хабаровске. Пламя охватило территорию площадью 700 квадратных метров. Пожар удалось локализовать усилиями 27 спасателей и восемь единиц техники.

14 июня возгорание случилось на 1-й Боткинской улице в Москве. Его потушили усилиями 70 специалистов МЧС.

Ранее в Кемеровской области местные жители сняли на видео горящий маслозавод.