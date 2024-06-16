Российские ученые выяснили, какая медитация изменяет активность мозга при отдыхе

Российские ученые из НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) изучили воздействие даосской медитации на функции мозга и активность вегетативной нервной системы. Они обнаружили, что эффект от упражнений проявляется не во время упражнений, а в периоды отдыха и расслабления. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Даосская медитация сочетает различные техники концентрации на дыхании и визуализации образов. Подобные тренировки преследуют цель избавиться от негативных мыслей и эмоций.

В эксперименте приняли участие 25 человек, разделенных на две группы. Первая группа практиковала медитацию в течение восьми недель по два сеанса в неделю, в то время как вторая посещала занятия, на которых слушала аудиокниги.

Чтобы оценить эффект от тренинга, исследователи измерили различные показатели физиологической активности и активности мозга до и после вмешательства. Они включали электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга, а также фотоплетизмографию, кожно-гальваническую реакцию и респирометрию для оценки активности вегетативной нервной системы.

Во время сеансов тестирования исследователи записывали данные в состоянии покоя (как с открытыми, так и с закрытыми глазами), а также во время практики медитации под руководством аудиогида.

Ученые не заметили существенных изменений в активности мозга или вегетативных реакциях во время самих сеансов медитации. Однако наблюдения показали значимые перемены в активности мозга во время состояния покоя в группе медитации.

В частности, наблюдалось увеличение мощности тета- и альфа-мощности в различных областях мозга. Тета-мощность увеличивалась в затылочно-теменной области при открытых глазах и в лобной, правой теменной и затылочной областях при закрытых глазах. Альфа-мощность также увеличивалась в лобной и лобно-центральной областях как при открытых, так и при закрытых глазах.

Увеличение тета- и альфа-силы связано с состояниями расслабленной бдительности и внутреннего внимания, что позволяет предположить, что тренировка медитации помогла участникам достичь более спокойного и сосредоточенного состояния во время отдыха.

По активности вегетативной нервной системы в группе медитации отмечались значительные изменения индекса вегетативного баланса, индекса стресса и показателя вегетативного ритма в состоянии покоя с открытыми глазами.

Эти показатели указывают на усиление симпатической активности, что связано с повышенной настороженностью и реакцией на стресс, отметили специалисты.

Ранее ученым удалось заглянуть в мозг медитирующих буддийских монахов и изучить его активность.