Оксана Самойлова раскрыла, сколько платит детям за оценки

Модель и блогерша Оксана Самойлова подтвердила в программе «Шоу Воли», что платит детям за оценки.

Самойлова рассказала, что дает 500 рублей своему ребенку, получившему пятерку. Четверка стоит 250 рублей. При этом дети модели могут уйти в минус. К примеру, тройка стоит минус 500 рублей. А двойка обнуляет все оценки за неделю.

«А вы не собираетесь усыновить взрослого мужчину?» — пошутил ведущий Павел Воля.

Самойлова в шутку ответила, что это будет зависеть от того, как Воля будет учиться.

«Вообще я увлекаюсь детской психологией. Естественно, бывают разные точки зрения. Я подумала, что попробую. Потому что у нас дети не обожают учиться», — объяснила блогерша.

Оксана Самолова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

Ранее жена рэпера Джигана Самойлова заявила, что не сбавит цену за роскошный особняк.