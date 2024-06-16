Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оксана Самойлова раскрыла, сколько платит детям за оценки

Модель Оксана Самойлова заявила, что платит детям по 500 рублей за пятерку

close
100%
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова подтвердила в программе «Шоу Воли», что платит детям за оценки.

Самойлова рассказала, что дает 500 рублей своему ребенку, получившему пятерку. Четверка стоит 250 рублей. При этом дети модели могут уйти в минус. К примеру, тройка стоит минус 500 рублей. А двойка обнуляет все оценки за неделю.

«А вы не собираетесь усыновить взрослого мужчину?» — пошутил ведущий Павел Воля.

Самойлова в шутку ответила, что это будет зависеть от того, как Воля будет учиться.

«Вообще я увлекаюсь детской психологией. Естественно, бывают разные точки зрения. Я подумала, что попробую. Потому что у нас дети не обожают учиться», — объяснила блогерша.

Оксана Самолова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

Ранее жена рэпера Джигана Самойлова заявила, что не сбавит цену за роскошный особняк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами