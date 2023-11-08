Теплую облачную погоду пообещали москвичам в среду

Теплая облачная погода с прояснениями небольшим дождем местами прогнозируются в Москве 8 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на 9 ноября — до плюс 3 градусов. Ветер в столице будет дуть юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье столбики термометров будет колебаться в пределах плюс 5 --10 градусов. В ночь на четверг похолодает до плюс 1 градуса.

6 ноября москвичей предупредили о холодных и дождливых днях на предстоящей неделе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской во вторую неделю ноября в Москве прогнозируется постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в области возможны слабые заморозки.

6 ноября в Гидрометцентре объяснили невозможность раннего прогнозирования погоды зимой.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.