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В канадском посольстве в Нигерии произошел сильный пожар

Канадское посольство в Нигерии из-за пожара приостановило работу

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Павел Лисицын/РИА Новости

Посольство Канады в Нигерии было вынужденно временно приостановить работу из-за происшедшего в здании дипломатического представительства пожара. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар возник в понедельник утром в здании посольства в результате взрыва топливного бака. Президент Нигерии Бола Тинубу выразил канадскому правительству, дипломатическому сообществу и всем пострадавшим при пожаре соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.

До этого в Татарстане загорелся склад фасовочной упаковки кормов для животных. Открытое горение было успешно ликвидировано. В тушении пожара задействовано 36 человек и 16 единиц техники.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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