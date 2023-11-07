В канадском посольстве в Нигерии произошел сильный пожар

Посольство Канады в Нигерии было вынужденно временно приостановить работу из-за происшедшего в здании дипломатического представительства пожара. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар возник в понедельник утром в здании посольства в результате взрыва топливного бака. Президент Нигерии Бола Тинубу выразил канадскому правительству, дипломатическому сообществу и всем пострадавшим при пожаре соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.

До этого в Татарстане загорелся склад фасовочной упаковки кормов для животных. Открытое горение было успешно ликвидировано. В тушении пожара задействовано 36 человек и 16 единиц техники.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.