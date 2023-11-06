Задержана женщина, изрезавшая ребенку лицо перочинным ножом

Красноярские полицейские установили личность и задержали женщину, которая напала на школьницу, отняла у нее телефон и изрезала девочке лицо перочинным ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

С заявлением в полицию обратились родители 16-летней девушки, она шла из больницы через сквер Уютный, когда на нее набросилась незнакомая женщина и вырвала у нее из рук телефон.

Школьница попыталась отнять гаджет, злоумышленница порезала ей лицо перочинным ножом. Девочка смогла добежать до поликлиники, где ей оказали первую помощь и вызвали полицию.

Спустя сутки подозреваемую в нападении удалось задержать, ею оказалась ранее судимая 32-летняя местная жительница. Возбуждено уголовно дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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