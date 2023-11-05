В ХАМАС отреагировали на заявление Израиля о ядерном ударе по Газе

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что слова израильского министра о возможном ядерном ударе по сектору Газа отражают израильский терроризм в отношении народа Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Касема, подобные заявления возможны из-за полной поддержки Соединенными Штатами действий властей Израиля в отношении сектора Газа.

До этого министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Уточняется, что министр выступил с таким заявлением, отвечая на вопрос о том, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от заседаний правительства и заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом.

Также израильский премьер категорически не согласился с высказыванием министра, подчеркнув, что заявления Элияху «оторваны от реальности» и не соответствуют действительности».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.