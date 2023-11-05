Более 190 тыс. гостей посетили выставку «Россия» на ВДНХ в первый день

Около 200 тыс. человек побывали на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в первый день ее работы. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

«Гостями <…> в первый день стали более 190 тыс. человек», — уточнили в сообщении.

Накануне в Кремле выразили уверенность, что президент России Владимир Путин побывает на новой выставке на ВДНХ.

Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал выставку-форум «реинкарнацией ВДНХ» советского времени, но созданной в «незаскорузлом виде». В Кремле обратили внимание на необходимость показывать достижения России.

4 ноября, в День народного единства в городе открылась международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля 2024 года. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.