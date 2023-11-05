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Подростки с электрошокером напали на сверстника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подростки с электрошокером напали на сверстника

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Shutterstock

В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге группа подростков напала на мальчика, ребенка били электрошокером. Издевательства школьники снимали на видео и опубликовали его в социальных сетях.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Орджоникидзе в Екатеринбурге, подростки повалили сверстника на землю и били мальчика электрошокером.

Предположительно, мальчик, на которого напали, издевался над девочкой и забросал ее кусками льда, за что и был подвергнут наказанию со стороны других школьников.

По данным портала «Е1», информация об избиении ребенка зарегистрирована в отделе полиции, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники органов ПДН. Родителей пострадавшего мальчика просят обратиться с заявлением в территориальный ОВД.

Ранее на Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата.

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