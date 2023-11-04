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Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот»

Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» в Подмосковье

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил России на территории Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в столице председатель Духовного управления мусульман страны Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку инициативы по строительству мечети.

Как заметил муфтий, проект был согласован и получена резолюция главы Министерства обороны России Сергея Шойгу.

Также Гайнутдин пригласил Путина в будущем принять участие в торжественной церемонии открытия памятного камня на месте строительства религиозного объекта.

«Хорошая идея», — ответил российский глава государства.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров позитивно отреагировал на решение о переносе мечети в Москве. По его словам, на территории РФ проживает порядка 30 млн мусульман, следовательно в местах их проживания нужно строить мечети.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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